Держпідприємствам пропонується забезпечити не менше 50% своїх співробітників відрахуваннями в 2% від їх зарплат.

Мінсоцполітики України ініціює введення накопичувальних пенсій на всіх підприємствах з держчасткою більше ніж 50%.

Про це йдеться в листі Міністерства, адресованому прем'єр-міністру Денису Шмигалю, повідомляє ЛІГА.

Як повідомляє видання, відповідно до листа введення накопичувальних пенсій на держпідприємствах планується проводити в рамках реформування системи корпоративного управління.

Держпідприємствам пропонується забезпечити не менше 50% своїх співробітників відрахуваннями у 2% від їх зарплат в недержавні пенсійні фонди.

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Підприємства мають включити до своїх фінансових планів на 2023 рік витрати на сплату таких пенсійних внесків.

"Реалізацією такої ініціативи для працівників підприємств державного сектора економіки буде забезпечено додаткове джерело доходу при виході на пенсію завдяки Пенсійним коштам, накопиченим на їх індивідуальних пенсійних рахунках", – йдеться в листі.

Накопичувальні пенсії: