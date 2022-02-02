Мінсоцполітики України ініціює введення накопичувальних пенсій на всіх підприємствах з держчасткою більше ніж 50%.
Про це йдеться в листі Міністерства, адресованому прем'єр-міністру Денису Шмигалю, повідомляє ЛІГА.
Як повідомляє видання, відповідно до листа введення накопичувальних пенсій на держпідприємствах планується проводити в рамках реформування системи корпоративного управління.
Держпідприємствам пропонується забезпечити не менше 50% своїх співробітників відрахуваннями у 2% від їх зарплат в недержавні пенсійні фонди.
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Підприємства мають включити до своїх фінансових планів на 2023 рік витрати на сплату таких пенсійних внесків.
"Реалізацією такої ініціативи для працівників підприємств державного сектора економіки буде забезпечено додаткове джерело доходу при виході на пенсію завдяки Пенсійним коштам, накопиченим на їх індивідуальних пенсійних рахунках", – йдеться в листі.
Накопичувальні пенсії:
- Кабінет міністрів планував почати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи ще у 2021 році.
- Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.
- У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.
- 3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.
- 17 серпня 2021 року було оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії.
- 21 жовтня 2021 року Мінсоцполітики України запропонувало свою модель загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.
- 15 листопада міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що введення обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення може початися у 2024 році, якщо до кінця поточного року парламент ухвалить відповідний законопроект.