Перший транш буде надано після набуття чинності Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди щодо можливості надання Україні пільгових коштів.

У понеділок, 21 лютого, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення Україні додаткових ресурсів фінансової підтримки шляхом започаткування нової екстреної програми макрофінансової допомоги у сумі 1,2 млрд євро кредиту.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

"Рішення ЄС про фінансову підтримку України ухвалено у безпрецедентно короткі строки. Ми надзвичайно вдячні нашим європейським партнерам за довіру та вагомий внесок у забезпечення макрофінансової стабільності України", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що перший транш є безумовним і буде наданий після набуття чинності Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди щодо можливості надання Україні пільгових кредитних коштів.

Надання другого траншу буде обумовлено прогресом, продемонстрованим Україною в реалізації узгоджених сторонами короткострокових заходів з впровадження структурних реформ у пріоритетних сферах: посилення економічної стійкості та стабільності, верховенство права та енергетика.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня Європейська комісія оголосила про започаткування нової макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро. Відповідна допомога буде розділена на два транші по 600 млн євро.

За словами заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми, загалом Україна планує отримати кредитів на щонайменше 3 мільярди доларів для стабілізації фінансової системи.

У Мінфіні розповіли про вартість нових кредитів від країн-партнерів для України. За словами міністра фінансів, вони дозволять замістити дорогі запозичення попередніх років дешевими та прямими з боку країн-партнерів.

Вас також можуть зацікавити новини: