Зокрема, 1,2 млрд євро кредиту Україна отримає від Єврокомісії.

Україна планує отримати кредитів на щонайменше 3 мільярди доларів для стабілізації фінансової системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

"Ми з усіма нашими ключовими партнерами, з усіма великими організаціями домовляємося про пакети фінансової допомоги або у вигляді державних гарантій або у вигляді прямих міжурядових позик. Перша вже Канада оголосила про пакет допомоги у 120 млн доларів, Єврокомісія ухвалила рішення про виділення 1,2 млрд євро. Сьогодні ми провели перемовини з урядом Франції щодо аналогічного пакету", - повідомив він.

За його словами, Україна має укласти подібні кредитні угоди з усіма ключовими партнерами для стабілізації макроекономічної ситуації.

"Наша мета - з усіма стратегічними партнерами сформувати такі пакети загальним розміром 3-5 млрд доларів, які будуть додатковою подушкою і зможуть гарантувати стабільність нашої фінансової системи незалежно від сценарію, як буде далі розвиватися ситуація", - зазначив Шурма.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня стало відомо про виділення Європейським Союзом макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро.

"Я оголошую про новий пакет фінансової допомоги, що складається з екстрених позик та грантів, для підтримки України в середньостроковій та довгостроковій перспективі", - зазначила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Читайте такожПродукти та комуналка: у Держстаті розповіли, на що українці витрачають зарплатуЗа її словами, зараз це допоможе Україні задовольнити потреби у фінансуванні, викликані конфліктом з РФ, і підтримати зусилля країни зі зміцнення стійкості.

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