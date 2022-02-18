За словами міністра фінансів, вони дозволять замістити дорогі запозичення попередніх років дешевими та прямими з боку країн-партнерів.

Вартість кредитів, які надають Україні міжнародні партнери, є мінімальною і вигідною для держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час Години запитань до уряду в парламенті, відповідаючи на запитання депутата щодо вартості нових кредитів від іноземних партнерів.

"Вартість запозичень є мінімальною і залежить від країн та їх кредитних рейтингів. Враховуючи, що це країни, які мають кредитний рейтинг ААА, це означає, що ці кошти будуть до 2%, можливо, навіть нижче. Тобто набагато нижче, ніж уряд буде зараз запозичувати, враховуючи ситуацію, яка склалась на ринках капіталу та на внутрішньому ринку. Тому для нас це абсолютно вигідна історія", - сказав міністр.

Марченко стверджує, що ці кредити дозволять замістити дорогі запозичення попередніх років дешевими прямими кредитами з боку країн-партнерів.

При цьому, за його словами, Україна не планує просити у кредиторів списання чи реструктуризації державних боргів.

"Ми слова "списання боргів" навіть не вживаємо. Боргові зобов'язання потрібно обслуговувати вчасно та в повному обсязі - це створює довіру та дає можливість у майбутньому запозичувати під нижчі відсотки, скорочувати кредитні ризики та покращувати кредитні рейтинги", - сказав Марченко.

Як повідомляв УНІАН, на початку року Європейська комісія оголосила про започаткування нової макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро. У лютому пропозицію Єврокомісії схвалили посли країн Євросоюзу, а згодом - Європейський парламент.

15 лютого стало відомо, що уряд США запропонував Україні суверенні кредитні гарантії на суму до мільярда доларів, щоб допомогти зміцнити її економіку на тлі можливої загрози з боку Російської Федерації.

За словами заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми, загалом Україна планує отримати кредитів на щонайменше 3 мільярди доларів для стабілізації фінансової системи.

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