Очікується, що перший транш складе 600 млн євро.

Європейський союз оголосив про новий пакет макрофінансової допомоги Україні на тлі загрози вторгнення Росії. Її обсяг складе 1,2 млрд євро.

Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн також наголосила, що у п'ятницю обговорювала ситуацію, що склалася на тлі загрози вторгнення Росії, з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Ми обговорили, як ЄС може продовжити підтримку України в короткій та середньостроковій перспективі… Сьогодні я оголошую про новий пакет фінансової допомоги для України, який складається з кредитів та грантів. По перше, Єврокомісія пропонує нову невідкладну макрофінансову допомогу у сумі 1,2 млрд євро. Цей пакет допоможе Україні задовольнити потреби у фінансуванні через конфлікт. Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС та Європейський парламент якнайшвидше ухвалять цей пакет", - заявила фон дер Ляєн.

Передбачається, що після ухвалення рішення Україна якнайшвидше отримає перший транш в розмірі 600 мільйонів євро.

"Незабаром ми розпочнемо роботу над другою, довгостроковою програмою для підтримки зусиль країни з модернізації. По-друге, цього року Комісія майже подвоїть свою двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів: буде виділено ще 120 млн євро. Ця підтримка посилить зусилля України щодо державотворення та стійкості", - наголосила очільниця Єврокомісії.

Читайте також"Досить гарна динаміка": у Кабміні розповіли про переговори щодо другого траншу МВФНагадаємо, що 25 жовтня Єврокомісія виділила Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро.

23 липня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселя підписав меморандум і кредитну угоду про виділення Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму 1,2 млрд євро.

Перший транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро ЄС надав 9 грудня 2020 року.

З урахуванням цього траншу, непогашена сума запозичень України, згідно кількох макрофінансових програм, досягла 4,4 млрд євро.

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