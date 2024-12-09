В межах інструменту Ukraine Facility до держбюджету вже надійшло 12,1 млрд євро.

Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні другого траншу кредитів та грантів на суму 4 млрд євро у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.

"Україна виконала усі заходи, визначені Планом України, до кінця третього кварталу, що, в свою чергу, відкрило можливість отримання відповідного траншу за інструментом", - йдеться у повідомленні.

Планом України було передбачено дев’ять індикаторів до кінця вересня 2024 року. Реформаційні заходи охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, бізнес-середовище, ринок праці, регіональна політика, енергетичний ринок та захист довкілля.

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Зазначається, що в межах інструменту Ukraine Facility до держбюджету вже надійшло 12,1 млрд євро. Очікується, що у 2024 році бюджетна підтримка від ЄС сягне 16 млрд євро.

Міжнародна допомога Україні

У серпні 2024 року Рада Євросоюзу схвалила виділення першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 4,2 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility. Прес-служба Ради ЄС тоді повідомила, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в Плані України для отримання коштів.

14 листопада Європейська комісія погодила виділення Україні другого траншу у 4,1 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

27 листопада Україна отримала від Світового банку кредит у розмірі 4,8 мільярда доларів, який буде скеровано, зокрема, на покриття основних соціальних та гуманітарних видатків, таких як заробітна плата працівників охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування та інших надавачів критично важливих державних послуг.

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