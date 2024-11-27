Цього року пряма бюджетна підтримка від США сягає 6,8 млрд доларів

Сьогодні, 27 листопада, Україна отримала від Світового банку кредит у розмірі 4,8 мільярда доларів.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, це стало можливим завдяки гранту США у розмірі 1,6 мільярда доларів та коштів від інших партнерів з розвитку.

"Кредит у розмірі 4,8 мільярда доларів буде скеровано, зокрема, на покриття основних соціальних та гуманітарних видатків, таких як заробітна плата працівників охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування та інших надавачів критично важливих державних послуг", - йдеться у повідомленні

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Зазначається, що цього року пряма бюджетна підтримка від Вашингтону сягає 6,8 мільярда доларів.

"Сполучені Штати є одним із найбільших донорів фінансової підтримки України. З початку повномасштабної війни на покриття першочергових видатків Державного бюджету України було виділено майже 30 мільярдів доларів", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Міжнародна допомога Україні – останні новини

13 листопада Україна отримала 1,35 мільярда доларів гранту від США. Кошти мають спрямувати на соціальні та гуманітарні видатки держбюджету.

14 листопада Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, після погодження загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 мільярда євро.

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