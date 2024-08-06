Зазначається, що Україна виконала необхідні умови та реформи для отримання допомоги.

Рада Євросоюзу схвалила виділення траншу макрофінансової допомоги у розмірі 4,2 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility.

"Після завершення письмової процедури Рада сьогодні прийняла імплементаційне рішення, дозволяючи перший платіж у розмірі майже 4,2 мільярда євро в рамках Ukraine Facility. Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління", - сказано в повідомленні Головування Угорщини в Раді ЄС у соцмережі X.

Прес-служба Ради ЄС повідомила, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в Плані України для отримання коштів.

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Зазначається, що ці реформи охоплюють управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику та розмінування. Також було наголошено на важливості якнайшвидшого

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду сьогодні, 6 серпня, повідомив, що найближчим часом очікується наступний транш обсягом 4,2 млрд євро в межах програми Ukraine Facility від Європейського Союзу. За 2024 рік Україна залучить від ЄС за цією програмою 16 мільярдів євро.

"Ми чітко йдемо за графіком виконання усіх індикаторів. Всі реформи виконуємо. Ухвалюємо всі необхідні зміни", — підкреслив прем’єр-міністр.

Міжнародна фінансова допомога - останні новини

5 серпня Україна отримала 3,9 мільярда доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк.

Кошти буде спрямовано на компенсацію заробітної плати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, а також першочергових соціальних видатків: виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю.

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