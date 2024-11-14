ЄК дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що Уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу.

Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в своєму Telegram-каналі.

"ЄК дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що Уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу. Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС", - написав очільник уряду.

За словами Шмигаля, після погодження загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 млрд євро.

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"Дякуємо ЄС за непохитну підтримку України. Навіть попри повномасштабну війну з Росією, ми продовжуємо реформуватися й трансформуватися задля зближення з Європою і повноправного членства в ЄС", - наголосив прем'єр.

Міжнародна допомога Україні – останні новини

Учора, 13 листопада, Україна отримала 1,35 мільярда доларів гранту від США. Кошти спрямують на соціальні та гуманітарні видатки держбюджету.

За даними Мінфіну, в поточному році бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі 7,8 млрд доларів, із яких вже мобілізовано 5,2 млрд доларів.

23 жовтня Рада ЄС ухвалила пакет фінансової допомоги Україні, включно з виключною позикою макрофінансової допомоги в розмірі до €35 мільярдів, а також механізмом кредитного співробітництва, що підтримає Україну в погашенні кредитів на суму до €45 мільярдів, наданих ЄС і партнерами G7.

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