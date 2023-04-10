Згідно з рішенням, Пацкан також перестає бути членом Рахункової палати.

Верховна Рада на засіданні в понеділок, 10 квітня, звільнила з посади голову Рахункової палати Валерія Пацкана.

Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

За висловлення недовіри голові Рахункової палати Валерію Пацкану (звільнення з посади) проголосували 250 народних депутатів.

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Згідно з рішенням, Пацкан також перестає бути членом Рахункової палати.

Наступним головою відомства може стати Геннадій Плісс, який з 13 грудня 2022 року є членом Рахункової палати.

Робота Пацкана в Рахунковій палаті

15 березня 2018 року Валерій Пацкан, який був обраний головою Рахункової палати.

У жовтні 2022 року НАБУ і САП повідомили чиновнику про підозру, а вже в листопаді завершили слідство.

16 листопада 2022 року Пацкан написав заяву про відставку, оскільки його підозрювали в незаконному отриманні компенсації в розмірі 117 тис.грн за винаймання житла.

30 листопада Пацкан написав листа на ім'я голови Верховної Ради і фракцій про відкликання своєї заяви про звільнення з посади. Причиною такого рішення Пацкан назвав законодавчу колізію.

1 грудня Верховна Рада не підтримала постанову про звільнення Пацкана з посади голови Рахункової палати.

16 грудня 2022 року справу Пацкана було направлено до суду. Дії Пацкана кваліфікували за ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою, що заподіяло істотну шкоду).

Слідство встановило, що народний обранець у вересні 2017 р.подав до апарату Верховної Ради заяву про щомісячну компенсацію вартості оренди житла або винаймання готельного номера. Однак на момент подачі цієї заяви нардеп вже мав у власності квартиру в новобудові на Печерську в Києві, придатну для проживання. Це не завадило йому незаконно отримувати протягом наступних шести з половиною місяців кошти з бюджету парламенту.

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