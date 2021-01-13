Сьогодні, 13 січня, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков проведе нараду за участю прем'єра та голів парламентських фракцій і груп.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело, близьке до керівництва ВР.
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"О 16 годині відбудеться зустріч, де будуть присутні прем'єр Денис Шмигаль і профільний міністр (Юрій Вітренко – ред.). Також там будуть голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, керівництво НКРЕКП, голови фракцій та груп", - пише видання.
Під час зустрічі, яка має відбутися в Раді, обговорюватимуться питання тарифів.
За її результатами очікується офіційне повідомлення від присутніх.
Нові тарифи та реакція населення
- З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.
- Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.
- Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.
- З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протестів проти підвищення комунальних тарифів.
- Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.
Борги за комуналку
На кінець грудня 2019 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг становила 63,7 млрд грн.
На кінець січня 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг зросла на 4,7% у порівнянні з груднем 2019 року - до 67 мільярдів гривень.
Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг на кінець лютого 2020 року скоротилася на 0,4% у порівнянні з січнем 2020 року – до 66,7 мільярда гривень.
Станом на вересень 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг скоротилася на 1,6% у порівнянні з серпнем 2020 року – до 54,4 млрд грн.
Оформлення субсидії за спрощеною схемою
12 січня 2021 року прес-служба Міністерства соціальної політики повідомила про те, що в Україні спростили порядок оформлення субсидій.
13 січня 2021 року було оприлюднено покрокову інструкцію подачі документів для оформлення субсидії.
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