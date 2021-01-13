На зустрічі мають бути присутні голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, керівництво НКРЕКП, голови фракцій та груп.

Сьогодні, 13 січня, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков проведе нараду за участю прем'єра та голів парламентських фракцій і груп.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело, близьке до керівництва ВР.

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"О 16 годині відбудеться зустріч, де будуть присутні прем'єр Денис Шмигаль і профільний міністр (Юрій Вітренко – ред.). Також там будуть голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, керівництво НКРЕКП, голови фракцій та груп", - пише видання.

Під час зустрічі, яка має відбутися в Раді, обговорюватимуться питання тарифів.

За її результатами очікується офіційне повідомлення від присутніх.

Нові тарифи та реакція населення

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протестів проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

Борги за комуналку

На кінець грудня 2019 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг становила 63,7 млрд грн.

На кінець січня 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг зросла на 4,7% у порівнянні з груднем 2019 року - до 67 мільярдів гривень.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг на кінець лютого 2020 року скоротилася на 0,4% у порівнянні з січнем 2020 року – до 66,7 мільярда гривень.

Станом на вересень 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг скоротилася на 1,6% у порівнянні з серпнем 2020 року – до 54,4 млрд грн.

Оформлення субсидії за спрощеною схемою

12 січня 2021 року прес-служба Міністерства соціальної політики повідомила про те, що в Україні спростили порядок оформлення субсидій.

13 січня 2021 року було оприлюднено покрокову інструкцію подачі документів для оформлення субсидії.

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Автор: УНІАН