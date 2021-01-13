Подати заявку можна особисто звернувшись до територіальної громади, до центру надання адміністративних послуг, або до центру соціального захисту населення.

В Україні субсидію на оплату комунальних послуг можна оформити не виходячи з дому. Для цього достатньо скористатися покроковою інструкцією, опублікованою на сайті Міністерства соціальної політики.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у Facebook.

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Глава уряду нагадав українцям, які раніше не мали субсидій, що це можна зробити онлайн.

Також можна подати заявку особисто звернувшись до територіальної громади, до центру надання адміністративних послуг, або до центру соціального захисту населення в області.

Як оформити субсидію

Після заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити та підтвердити правильність внесених даних, і подати документ.

Одержання результату

Після подачі документів на електронну адресу прийде повідомлення:

1) Ваша електронна заява на призначення житлової субсидії успішно зареєстрована. Її номер - 1111111111111. Збережіть його.

2) заяву розглядатиме саме той орган соціального захисту населення, який ви зазначили при заповненні електронної форми.

3) у разі, якщо ви не використовували електронний цифровий підпис, вам доведеться особисто звернутися до органу соціального захисту населення, щоб власноруч підписати документи.

4) найближчим часом наші співробітники зв'яжуться з вами, щоб узгодити дату і час вашого візиту.

5) до цього листа також додані копії поданих Вами документів.

Нові тарифи та реакція населення

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протестів проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

Борги за комуналку

На кінець грудня 2019 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг становила 63,7 млрд грн.

На кінець січня 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг зросла на 4,7% у порівнянні з груднем 2019 року - до 67 мільярдів гривень.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг на кінець лютого 2020 року скоротилася на 0,4% у порівнянні з січнем 2020 року – до 66,7 мільярда гривень.

Станом на вересень 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг скоротилася на 1,6% у порівнянні з серпнем 2020 року – до 54,4 млрд грн.

Оформлення субсидії за спрощеною процедурою

12 січня 2021 року прес-служба Міністерства соціальної політики повідомила про те, що в Україні спростили порядок оформлення субсидій.

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Автор: Олена Коваленко