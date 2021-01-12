Зараз в Україні субсидію отримують понад 3,1 млн домогосподарств, при цьому середній розмір нарахувань за місяць становить близько 1633 грн.

Уряд України спростив порядок надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

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Відзначається, що зараз в Україні субсидію отримують понад 3,1 млн домогосподарств, при цьому середній розмір нарахувань за місяць становить близько 1633 грн.

«З грудня 2020 року урядом було прийнято кілька рішень щодо спрощення порядку надання житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг», - сказано в повідомленні.

Зокрема, надано можливість отримувати субсидію домогосподарствам, у складі яких є особи, які офіційно працюють за кордоном у країнах, з якими Україна не уклала договорів про соціальне забезпечення, або перебувають за кордоном у період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Також надано право на отримання житлової субсидії на загальних підставах особам, які набули право власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, зокрема, шляхом спадкування, та особам, які не мають доходів, і які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (до цього житлова субсидія їм могла призначатися тільки за рішенням комісії).

Крім того, при встановленні права осіб на отримання житлової субсидії облік перевищення граничної величини відбуватиметься не за показниками опалювальної площі житлового приміщення, а його загальної площі - це дозволить автоматизувати процес отримання даних з державного реєстру прав на нерухоме майно, оскільки в базах даних державних органів влади немає інформації про розміри опалювальної площі приміщень;

За інформацією міністерства, було розширено перелік каналів інформаційної взаємодії між АТ "Ощадбанк" та одержувачами пільг та житлових субсидій шляхом використання месенджерів.

Ще одним рішенням уряду було врегульовано питання призначення житлових субсидій в частині спрощення оформлення субсидії для осіб, які отримують допомогу по частковому безробіттю у зв'язку з введенням карантину.

Також, ще з березня 2020 року у зв'язку зі встановленням карантину діє норма про автоматичне перепризначення субсидії на наступні періоди без звернення громадян. Таким чином, на поточний опалювальний період субсидія в автоматичному режимі була перепризначена понад 2,7 млн домогосподарств.

Крім цього, на період встановленого карантину введена спрощена процедура оформлення субсидії для громадян, які втратили роботу і зареєструвалися в центрах зайнятості, а розрахунок розміру субсидії до кінця дії карантину здійснюється на збільшені на 50% соціальні норми споживання окремих послуг (газ для приготування їжі та підігріву води, електроенергія, водопостачання).

Прес-служба Мінсоцполітики повідомляє, що майже 1,8 млн сімей користується пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг і мають знижку від 25 до 100 відсотків залежно від категорії пільговика (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни, чорнобильці, діти війни тощо).

Нові тарифи та реакція населення

З 1 січня в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протестів проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

Борги за комуналку

На кінець грудня 2019 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг становила 63,7 млрд грн.

На кінець січня 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг зросла на 4,7% у порівнянні з груднем 2019 року - до 67 мільярдів гривень.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг на кінець лютого 2020 року скоротилася на 0,4% у порівнянні з січнем 2020 року – до 66,7 мільярда гривень.

Станом на вересень 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг скоротилася на 1,6% у порівнянні з серпнем 2020 року – до 54,4 млрд грн.

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Автор: Бредіхіна Ганна