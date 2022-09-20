Індекс Мосбіржі знизився на 7,54% .

Московська біржа негативно відреагувала на новини про підготовку "референдум" на окупованих територіях України і появу слова "мобілізація" в Кримінальному кодексі РФ.

Як повідомляє російське видання "Медуза", котирування цінних паперів на Московській біржі різко пішли вниз.

До 15 години індекс Мосбіржі знизився на 7,54% до 2247,2 пункту. Індекс РТС впав на 7,44% до 1177,99 пункту. Незабаром частину втрат індекси відіграли, але залишалися на мінімальних рівнях за останні тижні.

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Це сталося після появи повідомлень про проведення "референдумів" в так званих "ЛНР" і "ДНР" і рішення Держдуми додати до Кримінального кодексу РФ поняття "мобілізація" і "воєнний стан".

Референдум в " ДНР " і "ЛНР": що варто знати

Нагадаємо, сьогодні так звана "народна рада" псевдореспубліки "ЛНР" проголосувала за проведення "референдуму" про входження до складу Російської Федерації. "Закон" про псевдореферендум вже підписав ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Окупанти заявляють, що офіційні результати псевдоголосувань вони оприлюднять 28 або 29 вересня, "після чого "ДНР" і "ЛНР" можуть направити офіційний запит на вступ до складу Росії". Голосування на "референдумах" буде як очним, так і заочним.

За даними двох джерел "Медузи", близьких до адміністрації Путіна, "референдуми" одночасно пройдуть не тільки в "ДНР", "ЛНР" і в Херсонській області, псевдоголовання в ті ж дати готують і на Запоріжжі.

Гауляйтер Володимир Сальдо, який зараз очолює окупаційну адміністрацію в Херсонській області, також заявив про проведення "референдуму" щодо входження до складу Російської Федерації.

Днем раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін звернувся до ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника з пропозицією об'єднати зусилля для підготовки до псевдореферендуму про входження окупованих територій Донецької та Луганської областей України до складу РФ.

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