Також говорять про формування на території Херсонської області добровольчих батальйонів для участі у війні.

Гауляйтер Володимир Сальдо, який зараз очолює окупаційну адміністрацію в Херсонській області, заявив про проведення "референдуму" щодо входження до складу Російської Федерації.

У своєму зверненні в Telegram, колаборант повідомив, що розглянувши "звернення громадських організацій і жителів регіону, керівництво адміністрації Херсонської області прийняло рішення про проведення референдуму щодо входження Херсонської області до складу Російської Федерації".

"Упевнений, що керівництво Російської Федерації прийме підсумки референдуму і Херсонська область увійде до складу Росії, ставши повноправним суб'єктом єдиної держави. Вважаю за необхідне створення і формування на території Херсонської області добровольчих батальйонів для участі в спеціальній військовій операції ЗС РФ на території України", - написав колаборант. Відео дня

Сальдо вважає, що Путін виступить гарантом "безпеки і процвітання" регіону.

При цьому не називає дати проведення такого "референдуму".

Відомо, що "референдум" про входження Херсонщини до складу РФ також пройде з 23 по 27 вересня.

Як повідомляв УНІАН, так звана "народна рада" псевдореспубліки "ЛНР" проголосувала за проведення "референдуму" про входження до складу Російської Федерації.

Вас також можуть зацікавити новини: