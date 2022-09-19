Окупанти вирішили "виробити кроки по початку підготовки до референдуму".

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін звернувся до ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника з пропозицією об'єднати зусилля для підготовки до псевдореферендуму про входження окупованих територій Донецької та Луганської областей України до складу РФ.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Так, Пушилін повідомив, що обговорив з Пасічником звернення так званих "громадських палат" в "ДНР" і "ЛНР" і необхідність синхронізації подальших дій.

Відео дня

Він запропонував об'єднати зусилля фейкових адміністрацій і апарати "парламентів" для вироблення кроків для початку підготовки до референдуму. Він опублікував відео цієї телефонної розмови.

Раніше сьогодні так звана "громадська палата" в "ЛНР" звернулася до ватажка "республіки" Леоніда Пасічника щодо термінового проведення псевдореферендуму про приєднання до Росії. Незабаром аналогічну заяву випустила "громадська палата "ДНР", яка звернулася до Дениса Пушиліна таким самим проханням.

Обидві так звані "палати" заявили, що очікують максимально швидкої відповіді від ватажків "ЛНР" і "ДНР".

Хоча у зверненні "депутати" вимагають "негайно провести референдум", голова "громадської палати" Олексій Карякін заявив, що говорити про дату проведення такого "референдуму" зарано. За його словами, це "питання не одного дня".

Депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький заявив, нібито "референдум" про визнання "ЛНР" суб'єктом РФ відбудеться "восени, найближчим часом".

На думку голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, якщо проведуть "референдум" в Луганській області, то це може призвести до загальної мобілізації в РФ.

Нагадаємо, раніше російські окупанти готували проведення "референдумів" в захоплених частинах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей про входження в РФ. Говорили про дату 11 вересня, але в цей день нічого не сталося.

За словами мера Мелітополя в Запорізькій області Івана Федорова, в даний час окупанти зупинилися на даті 4 листопада, але він упевнений, що завдяки успіхам контрнаступу ЗСУ псевдореферендум провести не вдасться.

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