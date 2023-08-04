Регулятор зазначає, що рівень безробіття залишатиметься вищим, ніж до повномасштабного вторгнення, через збереження значних диспропорцій на ринку праці.

Рівень безробіття в Україні поступово скорочуватиметься: до 19% в поточному році і до 16,9% і 14,4% відповідно в наступні роки.

Такий аналіз та прогноз макроекономічної ситуації опубліковано в щоквартальному інфляційному звіті НБУ за липень 2023 року. Як зазначається в документі, скороченню рівня безробіття сприятиме відновлення економічної активності.

Регулятор зазначає, що рівень безробіття залишатиметься вищим, ніж до повномасштабного вторгнення, через збереження значних диспропорцій на ринку праці, що пояснюватиметься нерівномірним відновленням по регіонах у зв'язку російським вторгненням.

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Пожвавлення економіки також зумовить поступове зростання попиту на робочу силу, відповідно й трудових доходів. У повоєнний час їхньому збільшенню додатково сприятиме посилення конкуренції із зарубіжними роботодавцями за робочу силу. Зростання трудових доходів відновиться вже в цьому році, а в подальшому буде прискорюватися. Трудові доходи зростатимуть як в номінальному, так і в реальному вимірах.

Ситуація з безробіттям в час війни

Станом на лютий 2023 року в Державному центрі зайнятості були офіційно зареєстровані 156 тисяч безробітних.

Станом на 3 березня 2023 року безробіття в Україні було значно вище офіційних показників.

У квітні 2023 року перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила про те,що в Україні зараз достатньо високий рівень безробіття.

Україна зараз має безробітних, чиї навички не відповідають вимогам ринку праці. Це так зване структурне безробіття.

У травні 2023 року Нацбанк прогнозував, що до кінця 2023 року рівень безробіття в Україні знизиться до 18,3% завдяки активізації економічної діяльності.

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