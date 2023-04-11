Більше половини українців, які виїхали з країни, були працевлаштовані.

В Україні достатньо високий рівень безробіття через брак кадрів й так зване структурне безробіття.

Про це в ефірі телемарафону заявила перший віце-прем'єр – міністр-міністр економіки Юлія Свириденко.

"Безробіття в Україні насправді на досить високому рівні... Якщо ви поспілкуєтеся з підприємцями, можете почути, що у них є нестача кадрів у зв'язку з тим, що багато українців перебувають за кордоном. Щонайменше п'ять мільйонів українців - у Європі, з них у Польщі – півтора мільйона осіб, працездатного віку з вищою освітою, з яких понад 50% були працевлаштовані", - сказала вона.

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Свириденко також зазначила, що з іншого боку Україна зараз має безробітних, чиї навички не відповідають вимогам ринку праці. Це так зване структурне безробіття.

Безробіття в Україні

Станом на лютий 2023 року в Державному центрі зайнятості були офіційно зареєстровані 156 тисяч безробітних.

Станом на 3 березня 2023 року безробіття в Україні було значно вище за офіційні показники.

6 березня стало відомо, що до виконання суспільно корисних робіт у рамках проекту "Армія відновлення" залучено 8,5 тисяч безробітних у 13 регіонах.

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