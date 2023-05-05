Регулятор зазначає, що рівень безробіття буде поступово знижуватися

До кінця 2023 року рівень безробіття в Україні знизиться до 18,3% завдяки активізації економічної діяльності.

Як йдеться в Інфляційному звіті НБУ, за результатами І кварталу 2023 року рівень безробіття становить близько 20%. Регулятор прогнозує, що в 2024 році рівень безробіття знизиться до 16,5%, а в 2025 році – до 14,7%.

"За відсутності нових значних шоків, у 2023-2025 роках триватиме відновлення ринку праці на тлі зростання економіки та досить м'якої фіскальної політики. Рівень безробіття буде поступово знижуватися: в 2023 році - до 18,3%, в 2024 році - до 16,5%, а в 2025 році - до 14,7%", - йдеться в звіті.

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У НБУ відзначили, що, перш за все, це буде пов'язано з імовірним збереженням значних кваліфікаційних і регіональних диспропорцій на ринку праці і поверненням мігрантів з-за кордону.

Ринок праці під час війни

Станом на лютий 2023 року в Державному центрі зайнятості були офіційно зареєстровані 156 тисяч безробітних.

Станом на 3 березня 2023 року безробіття в Україні було значно вище офіційних показників.

11 квітня 2023 року перший віце-прем'єр-міністр-міністр економіки Юлія Свириденко заявила про те, що в Україні достатньо високий рівень безробіття.

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