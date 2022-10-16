25% населення України житимуть у бідності до кінця року, а до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.

Рівень бідності в Україні зросте в десятикратному розмірі, а напади Російської Федерації тільки ускладнюють економічну ситуацію.

Про це заявив регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі в інтерв’ю Reuters.

За його прогнозом, 25% населення України житимуть у бідності до кінця року, тоді як до війни їх було лише трохи більше ніж 2%. Банерджі вважає, що до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.

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Зимовий період може стати особливо важким для українців. За його словами, зруйновані будинки та критична інфраструктура можуть спричинити ще одну хвилю внутрішньої міграції.

Президент Володимир Зеленський нещодавно сказав міжнародним донорам, що Україні потрібно близько $55 мільярдів. З них $38 мільярдів, щоб покрити дефіцит бюджету наступного року і ще $17 мільярдів - для відновлення критичної інфраструктури, серед якої школи, житло та енергетичні об'єкти.

Банерджі зазначив, що Україна вже скоротила свої бюджетні плани до мінімуму. Зараз кошти йдуть тільки на фінансування зарплат і пенсій, військових витрат і обслуговування внутрішнього боргу.

На його думку, якщо Україні не вдасться отримати достатню підтримку, їй доведеться або друкувати більше грошей, що явно вплине на рівень інфляції або ще більше скорочувати соціальні витрати.

Економіка України: прогноз

Як повідомляв УНІАН, ВВП України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% порівняно із другим кварталом 2021 року.

У квітні Світовий банк скоротив свій прогноз глобального економічного зростання на поточний рік майже на цілий процентний пункт до 3,2% з 4,1% через наслідки вторгнення Росії в Україну.

26 травня президент Світового банку Девід Малпасс заявив про те, що війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію.

У жовтні Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році майже удвічі - з 2,1% до 3,3%.

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