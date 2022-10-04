Проектом держбюджету на 2023 рік передбачено зростання реального ВВП на 4,6%.

Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році майже удвічі - з 2,1% до 3,3%.

Про це йдеться у оновленому звіті Economic Outlook.

В документі також зазначається, що Світовий банк покращив прогноз цьогорічного падіння ВВП України - з 45,1% до 35%.

Відео дня

"Прогнозуємо, що зростання (економіки України - УНІАН) відновиться в 2023 році, але залишиться слабким, а зусилля з відновлення наберуть обертів до кінця прогнозованого періоду", - йдеться у звіті.

Економіка України: прогноз

Як повідомляв УНІАН, ВВП України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% порівняно із другим кварталом 2021 року.

У квітні Світовий банк скоротив свій прогноз глобального економічного зростання на поточний рік майже на цілий процентний пункт до 3,2% з 4,1% через наслідки вторгнення Росії в Україну.

26 травня президент Світового банку Девід Малпасс заявив про те, що війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію.

2 липня фахівці JPMorgan повідомили, що очікують зростання ВВП на рівні 1% у річному вираженні проти 2,5% у минулому прогнозі.

За даними Національного банку, економіка України скоротиться на третину у 2022 році, але за умови розблокування чорноморських портів повернеться до зростання у 2023-2024 роках.

Вас також можуть зацікавити новини: