Раніше Світовий банк скоротив свій прогноз глобального економічного зростання на 2022 рік майже на цілий відсотковий пункт.

Війна Росії в Україні та її вплив на ціни на харчові продукти та енергоносії, а також на доступність добрив, можуть спровокувати глобальну рецесію.

Про це заявив президент Світового банку Девід Малпасс, пише Reuters.

На заході, організованому Торгово-промисловою палатою США, Малпасс зазначив, що четверта за величиною в світі економіка Німеччини уже суттєво сповільнилася через підвищення цін на енергоносії, і додав, що скорочення виробництва добрив може погіршити умови в інших країнах.

"Якщо ми дивимося на глобальний ВВП... зараз важко зрозуміти, як нам уникнути рецесії", - сказав Малпасс, але конкретного прогнозу він не дав.

Голова Світового банку вважає, що на економіку України і Росії очікує значне скорочення, тоді як у Європі, Китаї та США зростання вповільниться.

За його словами, країни, що розвиваються, постраждали ще сильніше через нестачу добрив, запасів продовольства та енергоносіїв.

"Ідеї подвоєння цін на енергоносії достатньо, щоб самій по собі викликати рецесію", - сказав Малпасс.

У Китаї, за його словами, підгрунтям для відносно різкого уповільнення зростання стала пандемія COVID-19, інфляція та існуюча криза нерухомості, з якою стикалася країна.

Разом із тим, Малпасс не навів чітких прогнозів щодо того, коли може початися глобальна рецесія.

Нагадаємо, Світовий банк минулого місяця скоротив свій прогноз глобального економічного зростання на 2022 рік майже на цілий відсотковий пункт до 3,2% з 4,1% через наслідки вторгнення Росії в Україну.

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