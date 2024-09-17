Зазначається, що кошти активно накопичувалися у 2022 році.

Кремль всупереч санкціям накопичив за кордоном колосальні резерви валюти. Сума сягає половини бюджету Російської Федерації.

Видання The Moscow Times пише, що з початку 2022 року росіяни накопичили на іноземних рахунках 180 мільярдів доларів, підрахував на основі статистики ЦБ РФ науковий співробітник Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге.

На його думку, "тіньові резерви" - це гроші великих компаній-експортерів. У 2022 році Росія отримала рекордні сировинні доходи в розмірі 591,5 мільярда доларів і рекордний в історії профіцит платіжного балансу в розмірі 227,4 мільярда доларів, який зменшився у 2023 році, але залишився значним - 118,3 мільярда доларів. При цьому зазначено, що ця валюта не потрапила на російські рахунки або в резерви Центробанк РФ.

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Зазначається, що накопичена за кордоном сума дорівнює половині російського федерального бюджету, а це 406 мільярдів доларів, співставна із золотим запасом Центробанку - 188 мільярдів доларів і майже вдвічі перевищує його власні валютні резерви.

Клюге вважає, що ці кошти могли б стати рятувальним кругом для економіки РФ, якщо впадуть ціни на нафту, експортні доходи скоротяться, а припливу валюти перестане вистачати для оплати імпорту. Щоправда, залишається питання ліквідності накопиченого.

Російська економіка - останні новини

За даними Bloomberg, економіка Росії вичерпує свій потенціал. Зокрема, величезні держвидатки на оборону сприяли зростанню економіки у воєнний час. Водночас російська економіка може різко сповільнитися.

Водночас видання The Economist повідомило, що попри жорсткі санкції, економіка РФ стрімко зростає.

Своєю чергою Центральний банк РФ продовжив посилювати грошово-кредитну політику навіть після того, як стали з'являтися ознаки можливого уповільнення темпів зростання перегрітої економіки країни.

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