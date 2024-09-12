Зазначається, що російський уряд розробляє заходи у відповідь.

Володимир Путін знайшов спосіб відповісти на західні санкції. Кремль погрожує обмежити експорт стратегічно важливих металів, таких як уран, титан і нікель.

Видання Forbes пише, що Путін доручив уряду готувати обмеження на експорт затребуваних у світі кольорових металів - урану, титану і нікелю.

"Загалом якщо це нам шкодити не буде, то можна було б подумати - я не кажу, що завтра потрібно це зробити, - подумати і над певними обмеженнями постачання на зовнішній ринок не тільки тих товарів, які я назвав, а й деяких інших", - заявив Путін.

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За його словами, до інших товарів також належать природний газ, золото та алмази.

"Росія є лідером за запасами низки стратегічних видів сировини - за природним газом це майже 22% від світових запасів, за золотом - майже 23%, за алмазами - майже 55%", - підкреслив російський диктатор.

Санкції проти російських металів - головні новини

19 травня 2023 року стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосить про заборону постачань російських алмазів до Британії. Санкції також поширюватимуться на імпорт міді, алюмінію та нікелю російського походження, а також на заморожування експортного ринку алмазів вартістю 4 млрд доларів.

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