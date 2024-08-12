За нинішніми темпами фінансові резерви Росії будуть вичерпані приблизно через п’ять років.

Незважаючи на жорсткі санкції та статус париї, російська економіка стрімко зростає. Виявляється, шалені витрати під час війни справді стимулюють економіку. Про це пише The Economist.

Так, очікується, що цього року російський ВВП зросте більш ніж на 3% у реальному вираженні. Щоправда, інфляція надто висока — у червні ціни зросли на 8,6% у річному вимірі, що значно перевищує цільовий показник центрального банку в 4%, — але зі зростанням грошових доходів на 14% у річному вимірі купівельна спроможність росіян швидко зростає.

"Споживчі настрої, за оцінками російського статистичного агентства, значно перевищують середні показники з моменту приходу до влади Володимира Путіна в 2000 році. ... Впевненість росіян у власному фінансовому становищі, за офіційними даними, нещодавно підскочила до історичного максимуму. Вони більш схильні до великих покупок, таких як машина або диван, а ресторани переповнені", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Аби пояснити прискорення економіки РФ, видання пропонує поглянути на два аспекти макроекономічної політики. По-перше, це фіскальна політика. Путін відмовився від жорсткої економії. Цього року Росія матиме бюджетний дефіцит у розмірі 2% ВВП — величезний за її стандартами — який вона фінансує значною мірою за рахунок своїх величезних фінансових резервів, накопичених у 2010-х роках.

"Друга причина ... пов’язана з її незвичною монетарною політикою. Щоб впоратися з високою інфляцією, центральний банк підвищив процентні ставки з 7,5% до 18%. Можливо, буде ще більше підвищення. Це призводить до зміцнення рубля шляхом залучення іноземних інвестицій із "дружніх" країн, таких як Китай та Індія, що, у свою чергу, знижує ціни на імпорт і, таким чином, інфляцію. Це також спонукає людей заощаджувати, скорочуючи споживчі витрати", - зазначають автори.

Водночас вони прогнозують, що спроби Путіна притупити зростання процентних ставок призведуть до зростання інфляції і триватимуть довше.

"У якийсь момент люди можуть розсердитися через зростання вартості життя. Він також не може постійно мати дефіцит бюджету. За нинішніми темпами фінансові резерви Росії будуть вичерпані приблизно через п’ять років; тим часом уряд стикається з високою вартістю запозичень. Але наразі пан Путін має виграти війну. І вечірка триває", - резюмує ЗМІ.

Російська економіка - останні новини

За даними Bloomberg, економіка Росії вичерпує свій потенціал. Зокрема, величезні державні витрати на оборону сприяли зростанню економіки у воєнний час.

При цьому економіка Росії, яка страждає від величезних витрат на війну проти України, може різко сповільнитися. Головна причина - санкції щодо ключових секторів.

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