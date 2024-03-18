Ситуація може змінитися, якщо союзники України зможуть знизити доходи Росії від експорту настільки, що це призведе до дефіциту платіжного балансу.

Володимир Путін, який вчергове "переміг" на виборах президента РФ, виграє війну на виснаження проти України. Російський народ потерпає недостатньо, щоб змусити президента змінити курс. Він може переглянути свою позицію, якщо Захід зможе притиснути російські нафтові доходи, але це буде важко зробити, пише Reuters з посиланням на власний проект Breakingviews.

Зазначається, що навіть якщо надходження від продажу вуглеводнів залишаться на тому ж рівні, російський уряд буде змушений утискати своїх громадян. Економіка перегрівається, оскільки Путін вливає більше грошей у військові зусилля. Витрати на оборону, які цього року передбачені на рівні 10,8 трильйона рублів (118 мільярдів доларів), потроїлися з початку війни. Інфляція становить 7,7%, а також відчувається гостра нестача робочої сили.

Водночас центробанк підвищив процентні ставки до 16% і заявив, що вартість офіційних запозичень повинна залишатися високою протягом "тривалого періоду", щоб знизити інфляцію до цільового рівня в 4%. Уряд запровадив контроль за рухом капіталу, щоб підтримати рубль.

Відео дня

"Уряду також потрібно буде вжити фіскальних заходів, щоб привести внутрішнє споживання у відповідність до виробництва. Першочерговими заходами, ймовірно, будуть підвищення податків, спрямовані на багатших людей і компанії. Путін вже дав про це зрозуміти", – йдеться у публікації.

Путін хвалиться зростанням російської економіки, але глибинна картина не така весела. Уряд захистив населення від економічних витрат на війну, залучивши Фонд національного добробуту для фінансування бюджетного дефіциту, який минулого року склав 3,7%. Але це не є стійким, оскільки ліквідні активи фонду впали більш ніж наполовину з моменту вторгнення Путіна в Україну два роки тому, і зараз становлять лише 2,7% національного доходу.

"Так чи інакше, військова економіка витіснить невійськові витрати. Це станеться через поєднання підвищення податків, інфляції, високих відсоткових ставок і скорочення витрат. Більше того, війна шкодить середньостроковим перспективам Росії. Західні санкції позбавляють її доступу до передових технологій… Додатковим тягарем для економіки є відтік молодих і освічених людей", – пише видання.

Нафтові прибутки

За словами журналістів, Путін зміг підтримати вторгнення, тому що Росія все ще багато заробляє на вуглеводнях. Незважаючи на те, що союзники України наклали ембарго на її нафту, а Європа шукає альтернативи російському газу, у 2023 році Росія мала позитивне сальдо поточного рахунку платіжного балансу в розмірі 51 мільярд доларів. Хоча це менше, ніж 238 мільярдів доларів у попередньому році, Москва все ще залишається в плюсі.

Ситуація може змінитися, якщо союзники України зможуть знизити доходи Росії від експорту настільки, що це призведе до дефіциту, вважає старший науковий співробітник Київської школи економіки Джейкоб Нелл. Він стверджує, що Росія, як і Радянський Союз раніше, стикалася з кризами, коли поточний рахунок платіжного балансу ставав від'ємним.

За його словами, експорт повинен впасти приблизно на 80 мільярдів доларів, перш ніж Путіну доведеться вдатися до крайніх заходів для стабілізації економіки. Близько 30 мільярдів доларів з цієї суми може принести посилення газового ембарго, а також обмеження на експорт добрив і металів, таких як нікель. Але більша частина має надійти від зниження ціни, яку Москва отримує за свою нафту, до 50 доларів за барель.

Це легше сказати, ніж зробити. нафта марки Urals, попри обмеження, торгується на рівні близько 71 долара за барель, що приблизно на 14 доларів нижче за сорт Brent. Хоча США посилили санкції проти танкерів, які перевищують верхню межу ціни, Росія може частково обійти їх, використовуючи свій власний флот.

"Союзникам України може пощастити, якщо світова ціна на нафту різко впаде. Без цього їм знадобляться набагато жорсткіші заходи, щоб знизити ціну, яку Росія отримує за свою нафту, до 60 доларів, не кажучи вже про 50 доларів. Ключ до досягнення цього – переконати Індію, найбільшого імпортера російської морської нафти, припинити платити більше, ніж верхня межа ціни", – пише Reuters.

Зазначається, що проблема полягає в тому, що Росія може відмовитися продавати нафту за такими низькими цінами і натомість обмежити видобуток. Це призведе до зростання світових цін на нафту, що зашкодить Індії, а також союзникам України, які поки що не готові взяти на себе необхідні ризики, щоб знизити доходи Росії. Поки вони цього не зроблять, у Путіна немає фінансових причин припинити війну.

Економіка РФ

Раніше УНІАН писав, що економіка Росії справді почувається краще, ніж очікувалося, через два роки після того, як США та Євросоюз запровадили проти неї масштабні санкції. Однак, вона не така сильна, як вважають деякі спостерігачі. До того ж, Росія дуже уразлива, якщо ціни на енергоносії знизяться або збільшення виробництва військової техніки призведе до скорочення виробництва в інших сферах.

Професори Каліфорнійського університету в Берклі зазначали, що Росія навряд чи виграє війну проти України, оскільки дії Москви завдали непоправної економічної шкоди країні.

Вас також можуть зацікавити новини: