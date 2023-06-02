34% росіян заявили про підвищення цін на ліки.

На другому році повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну кожен третій росіянин (32%) відзначає підвищення цін на продукти харчування, комуналку та ліки.

Як повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на дані опитування Фонду "Общественное мнение" (ФОМ), відповідаючи на питання про те, на які основні продукти ціни за останній місяць помітно зросли, жителі країни-агресора виділяють кілька категорій.

Ціни на продукти:

26% росіян заявили про істотне зростання цін на рибу та морепродукти;

кожен четвертий (25%) заявив про зростання цін на молоко та молочну продукцію;

23% учасників опитування заявили про зростання цін на плодоовочеву продукцію;

кожен п'ятий (20%) говорить про істотне зростання цін на цукор.

19% росіян відчули підвищення цін на хліб та хлібобулочні вироби;

18% скаржаться на зростання цін на яйця;

по 14% респондентів відповідно відзначають істотне зростання цін на крупу, макаронні вироби та олію;

9% росіян заявили про зростання цін на алкоголь.

Динаміка цін на непродовольчі товари:

34% росіян заявили про підвищення цін на ліки та медикаменти за останній місяць;

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майже кожен четвертий (23%) говорить про зростання цін на будівельні матеріали;

по 22% респондентів відповідно заявили про істотне зростання цін на одяг з взуттям і бензин;

майже кожен п'ятий (18%) говорить про зростання цін на електроніку і побутову техніку.

Ціни на комуналку і послуги:

більше чверті росіян (29%) відчули подорожчання житлово-комунальних послуг за останній місяць;

про зростання цін медичних послуг говорить майже кожен п'ятий (19%);

13% респондентів говорять про подорожчання побутових послуг;

кожен восьмий (12%) заявив про подорожчання послуг пасажирського транспорту.

Опитування було проведено 26-28 травня 2023 року серед 1500 респондентів у віці від 18 років в 104 населених пунктах РФ, в 53 регіонах.

Військові витрати РФ

Згідно з розрахунками за 2022 рік РФ витрачала на війну з Україною 900 мільйонів доларів на день.

Найдорожче країні-агресору обходяться снаряди і ракети. По Україні загарбники випускають близько 20 ракет в день, ціна на них приблизно становить від декількох сотень тисяч доларів до 10 мільйонів доларів. Не варто забувати про ракетні комплекси "Іскандер" по 3 мільйони доларів кожен, а ще "Калібр" по 6,5 млн дол. В середньому за день війни Російська Федерація втрачає авіації на суму 60 мільйонів доларів. Танків і бронемашин - на 40 мільйонів.

Станом на 16 травня 2023 року Росія збільшила витрати на війну в Україні на 282%. При цьому дефіцит бюджету Росії з січня по квітень склав 3,4 трлн рублів.

30 травня 2023 року повідомлялося про те, що Москва намагається засекретити збільшення військових витрат.

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