Найбільше скорочення капіталу фіксується в основного власника ПАТ "Северсталь" Олексія Мордашева та у голови правління ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" Володимира Лісіна.

Російське вторгнення до України негативно вплинуло не тільки на загальний стан російської економіки, але і на особисті гаманці найбагатших людей РФ: за рік з від початку повномасштабних бойових дій вони втратили до 67 мільярдів доларів доходу.

Йдеться про фінансові збитки 23 російських мільярдерів, які від 24 лютого 2022 року втратили майже 20% від своїх сукупних статків - це в чотири рази перевищує динаміку втрат з боку інших багатії, які входять до списку Bloomberg Billionaires Index, пише видання.

В Bloomberg відзначили, що станом на 23 лютого минулого року російські мільярдери, які входили до топ-500 найбагатших людей світу, мали на своїх рахунках не менше 339 мільярдів доларів загального капіталу.

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Тепер через війну в Україні найбільше скорочення капіталу фіксується в основного власника ПАТ "Северсталь" Олексія Мордашева (підприємство вважається одним з найбільших виробників сталі в Росії) - його капітал зменшився на 6,7 млрд дол. Наразі на його особистих рахунках зберігається приблизно 19,8 млрд дол, що дозволяє йому займати місце четвертої найбагатшої людини у РФ.

На другому місці за динамікою скорочення статків знаходиться голова правління ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" Володимир Лісін - за рік він втратив 5,8 млрд дол, скоротивши статки до 20,5 млрд дол.

Однак, за даними ЗМІ, деякі російські бізнесмени з початку війни навіть збільшили свої рахунки. До прикладу, генеральний директор ПАТ "ФосАгро" Андрій Гур’єв скористався нестабільністю економічного ринку й з початку війни заробив 2,1 млрд доларів через стрибок своїх акцій.

"Проте аналіз ультрабагатих російських верств населення свідчить про те, що кілька раундів розрізнених санкцій з боку США, Великобританії та Європейського Союзу мали обмежений довгостроковий ефект. Насправді сукупний капітал мільярдерів досяг дна лише через кілька тижнів після вторгнення, знизившись на 92 млрд дол до 248 млрд дол 9 березня 2022 року", - зазначає агентство.

В цьому контексті видання згадує про проблеми в бізнесі у російського олігарха та друга Путіна Романа Абрамовича, а також про санкції щодо бізнесмена Михайла Фрідмана. Перший був змушений продати свою нерухомість в Лондоні, разом с відомим футбольним клубом "Челсі", а другий - був "шокований" санкціями ЄС щодо його власних рахунків та поїздок за кордон, пише Bloomberg.

Нові "удари" по російській економіці

Нагадаємо, що до річниці повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну економіка агресора показує все більшу стагнацію за своїми показниками й наближається до рівня дефолту.

Зокрема, російський рубль дешевшає до американської валюти п'ятий тиждень поспіль, а до європейської - шостий. Експерти констатують, що поточний показник у 75,6 рубля за долар, і 80,74 рубля за євро - це рекордний мінімум за останні десять місяців.

Також сьогодні стало відомо, що Міжурядова комісія з фінансового моніторингу (FATF), яка займається боротьбою з відмиванням злочинних доходів, безстроково призупинила членство Росії через її нелюдські та жорстокі напади на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури.

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