Станом на 11:41 за Києвом один долар коштував 82,36 рубля.

Російський рубль продовжує падіння. Після відкриття торгів на Московській біржі курс долара піднявся вище за 82 рублі.

Станом на 9:05 за Києвом, долар торгувався на рівні 82,56 рубля, подорожчавши трохи більше ніж на 1% до показників закриття торгів 6 квітня.

Курс євро виріс до 90 рублів, також вперше майже за рік. Станом на 9:05 мск, євро коштував 90,2 рубля, що на рубль дорожче, ніж днем раніше.

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Станом на 11:41 за Києвом один долар коштував 82,36 рубля.

Востаннє долар торгувався на такому рівні майже рік тому - 11 квітня 2022 року.

Падіння російської економіки

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт за суверенним боргом. До цього Росія фіксувала дефолт щодо своїх іноземних кредиторів в 1918 році. оголошення Росією дефолту стало кульмінацією санкцій Заходу, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.

24 лютого 2023 року російський рубль впав до мінімуму за останні 10 місяців. Найдовший більш ніж за рік період зниження рубля пов'язаний з недоліком доларової ліквідності на ринку.

6 квітня 2023 року вперше за рік російський рубль впав до рекордного мінімуму. Було зафіксовано найбільше падіння валюти агресора з квітня 2022 року.

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