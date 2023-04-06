На тлі масових антиросійських санкцій, вперше з квітня минулого року російський рубль в ході торгів на Московській біржі впав по відношенню до долара до позначки 80 рублів.
Станом на 9:50 за київським часом курс долара становив 80,2 руб за долар. євро торгувався на рівні 87,55.
Станом на 11:43 за Києвом долар коштував вже 80,36 руб.
Менш, ніж через 10 хвилин, об 11:54 за Києвом долар коштував 80,43 руб.
Війна в Україні та падіння економіки агресора
27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт за суверенним боргом.
24 лютого 2023 року в річницю російського вторгнення в Україну валютний ринок агресора зафіксував рекордне падіння національної валюти РФ. На торгах 24 лютого російська валюта впала до позначки 75,6 рубля за долар, і 80,74 рубля за євро, що є максимальним падінням валюти агресора з квітня 2022 року.
1 березня 2023 року російський рубль впав до найнижчого рівня за останні 10 місяців, втративши близько 20% своєї вартості з початку грудня.
6 квітня 2023 року найбільший банк Росії заявив про безпрецедентний збиток через санкції.