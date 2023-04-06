Це найбільше падіння валюти агресора з квітня 2022 року.

На тлі масових антиросійських санкцій, вперше з квітня минулого року російський рубль в ході торгів на Московській біржі впав по відношенню до долара до позначки 80 рублів.

Станом на 9:50 за київським часом курс долара становив 80,2 руб за долар. євро торгувався на рівні 87,55.

Станом на 11:43 за Києвом долар коштував вже 80,36 руб.

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Менш, ніж через 10 хвилин, об 11:54 за Києвом долар коштував 80,43 руб.

Війна в Україні та падіння економіки агресора

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт за суверенним боргом.

24 лютого 2023 року в річницю російського вторгнення в Україну валютний ринок агресора зафіксував рекордне падіння національної валюти РФ. На торгах 24 лютого російська валюта впала до позначки 75,6 рубля за долар, і 80,74 рубля за євро, що є максимальним падінням валюти агресора з квітня 2022 року.

1 березня 2023 року російський рубль впав до найнижчого рівня за останні 10 місяців, втративши близько 20% своєї вартості з початку грудня.

6 квітня 2023 року найбільший банк Росії заявив про безпрецедентний збиток через санкції.

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