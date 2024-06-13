Виділені британською стороною гроші можуть піти, зокрема, на те, щоб закласти фундамент для більш довгострокового економічного відновлення нашої країни.

Триває повномасштабна війна в Україні проти росіян, і прем'єр Великої Британії Ріші Сунак під час саміту лідерів країн "Великої сімки" (відбудеться 13-15 червня в Італії) дасть зрозуміти, що його країна буде лідирувати в процесі підтримки міжнародного миру та безпеки.

Чиновник під час заходу повідомить, що Києву як двосторонню допомогу виділять до 242 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 300 мільйонів доларів), йдеться на сайті британського уряду. За його відомостями, гроші будуть спрямовані, зокрема, на нагальні енергетичні та гуманітарні потреби і на те, щоб закласти фундамент для більш довгострокового соціального та економічного відновлення нашої держави.

"Це фінансування демонструє незмінну міжнародну солідарність Великої Британії з Україною та нашу гнучкість у реагуванні на нагальні потреби, що виникли внаслідок російської агресії. Наприклад, критично важлива енергетична інфраструктура постраждала від інтенсивної російської ракетної та бомбардувальної кампанії протягом останніх кількох місяців", - підкреслили в уряді Британії.

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Британська влада активно підтримує Україну в боротьбі з російськими загарбниками. Зокрема, Британія вже надала українцям далекобійні ракети Storm Shadow.

У травні минулого року очільник Міноборони Великої Британії Бен Воллес говорив, що таке озброєння використовуватимуть "на суверенній території України". На початку червня 2024 року президент Володимир Зеленський сказав, що британська сторона дозволила бити своїм озброєнням по військових цілях, що знаходяться у Росії.

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