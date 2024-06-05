Президент також обговорив із Сунаком продовження оборонної співпраці.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Він відзначив дозвіл Лондона на завдання ударів по військових цілях на російській території.

Про це повідомляється на сайті президента. Зазначається, що основну увагу Зеленський і Сунак зосередили на підготовці до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня.

"Переконаний, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена на Саміті на найвищому рівні", – наголосив український президент.

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Сторони також обговорили продовження оборонної співпраці.

"Пріоритети – посилення ППО та далекобійних спроможностей. Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території РФ. Він наголосив, що це завадить спробам російських окупантів розширити війну та врятує життя людей", – йдеться у повідомленні.

Також Сунак і Зеленський обмінялися думками щодо додаткових можливостей для спільних тренувальних місій та взаємосумісності Сил оборони й безпеки України з НАТО, додали в інтернет-представництві президента України.

Удари по Росії західною зброєю: які країни дали дозвіл

Низка західних країни дали ЗСУ "зелене світло" на завдання ударів по військових цілях на території РФ переданою Україні зброєю. Зокрема, "за" висловилася Велика Британія, Данія, Чехія, Франція, Литва, Латвія, Естонія, Польща та інші держави.

Бити своєю зброєю по Росії дозволили і у США. Щоправда, Вашингтон встановив обмеження – Сили оборони можуть завдавати ударів лише поблизу Харківської області.

Українські військові вже скористалися цією можливістю. На початку червня було завдано удару по Бєлгородській області РФ. Били з HIMARS.

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