'Зеленський неправильно оцінив ситуацію': Axios з’ясував причину угоди між Трампом і Путіним

Трамп хотів, щоб Україна в односторонньому порядку припинила атаки на російські нафтопереробні заводи.

Президент США Дональд Трамп вирішив укласти угоду щодо дизельного палива з Росією після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував шість вимог США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Про це повідомив Axios американський чиновник.

"Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи завдавати ударів по нафтопереробних заводах, він підриває ту довіру, яку йому вдалося вибудувати у відносинах із Трампом за останні півроку", – сказав чиновник.

Зеленський пропонував припинити атаки за умови, що Росія перестане завдавати ударів по українських електростанціях, однак Трамп відкинув цю ідею.

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За інформацією чиновника, Трамп хотів, щоб Україна в односторонньому порядку припинила атаки на російські нафтопереробні заводи, оскільки вони сприяли зростанню цін на газ у США.

При цьому, за його словами, Трамп не вважав удари по НПЗ еквівалентними російським ударам по енергосистемі України.

Поставки дизельного палива з Росії

Раніше Трамп заявив, що Україна має припинити удари по російській паливній інфраструктурі. За словами Трампа, українські удари по російській паливній інфраструктурі призвели до дефіциту дизельного палива в РФ.

У п’ятницю Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За підсумками цієї розмови він заявив, що домовився про те, що Росія поставить у кілька етапів мільйони тонн дизельного палива на американський і світовий ринки.

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