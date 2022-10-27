Переважну частину названої суми заморозили сім країн Євросоюзу.

Представник Єврокомісії Крістіан Віганд заявив, що на сьогоднішній день Європейський Союз заморозив російські активи на 17,5 мільярда євро.

Про це повідомляє суспільний мовник Австрії ORF.

"Ми досягли прогресу, в квітні ми почали з приблизно €6,7 млрд, а на сьогодні ця сума вже становить €17,5 млрд", – зазначив представник Єврокомісії.

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За словами Віганда, були заморожені активи 1350 осіб і організацій, які знаходяться під санкціями ЄС. Рахунки, нерухомість і яхти таких осіб відслідковуються і заморожуються країнами-членами ЄС.

Примітно, що переважну частину названої суми заморозили сім країн ЄС. Це Німеччина, Бельгія, Франція, Люксембург, Ірландія, Італія та Австрія. Представник Єврокомісії наголосив, що така тенденція пов'язана не тільки з російським майном в цих країнах, але і з роботою органів влади, а також ефективним виконанням санкцій.

Віганд зазначив, що деяким країнам "все ще потрібно зробити домашнє завдання". При цьому він не став коментувати інформацію про те, що Угорщина заморозила лише кілька тисяч євро активів РФ.

Водночас Віганд уточнив, що російські активи зараз заморожені, проте для їх використання, наприклад для передачі Україні на відновлення країни, потрібна їх конфіскація і відповідна законодавча база.

Заморожування російських активів в ЄС

Країни ЄС продовжують заморожувати активи фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. При цьому, Євросоюз також шукає механізми передачі цих коштів Україні.

Так, 21 жовтня 2022 року стало відомо, що глави 27 держав та урядів країн-членів Європейського Союзу доручили Європейській комісії підготувати варіанти використання заморожених російських активів для відновлення України.

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство юстиції США просить Конгрес узаконити передачу заморожених російських активів Україні. Розблокування цього процесу вимагає внесення поправок до численних нормативних актів, що регулюють застосування конфіскованих фондів.

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