Глава Єврокомісії повідомила, що з цього питання вже створено спеціальну експертну групу.

Європейський Союз ставить своєю метою не заморозити, а конфіскувати російські активи в Європі.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції донорів міжнародної допомоги для України в Берліні.

"Безумовно, наша мета не так заморозити, як конфіскувати активи, це наше завдання. Однак це не так просто з юридичної точки зору. Ми захищаємо верховенство закону, але це означає, що ми повинні дотримуватися верховенства закону, тому ми маємо велику роботу, щоб створити бездоганні законні підстави для цього процесу", - сказала вона.

Відео дня

Глава Єврокомісії додала, що з цього питання створено спеціальну експертну групу.

"Її мета не лише визначити, де і що заморожено, а й зрозуміти, які легальні передумови, які можна використати для конфіскації коштів та їхнього спрямування для відновлення України", - сказала вона.

Російське вторгнення в Україну: економічні наслідки

У вересні міністр юстиції Денис Малюська зазначав, що Україна вимагатиме не менше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за збитки, які були нанесені в результаті російського вторгнення.

Втрати України від російського вторгнення оцінюються набагато більше, але названа Малюською сума відповідає розміру заморожених активів Банку Росії в країнах G7.

Раніше заступник міністра юстиції України Ірина Мудра заявила, що в України немає перспектив отримати репарації від Росії у міжнародних судах. Адже Росія заявила про вихід з Ради Європи та на рівні свого законодавства встановила, що рішення, прийняті ЄСПЛ після 15 березня 2022 року, в країні не будуть виконуватися.

Вона додала, що конфіскованих на сьогодні російських коштів не вистачить для відновлення України.