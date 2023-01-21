23 січня на зустрічі глав МЗС країн ЄС десятий пакет санкцій обговорюватися не буде.

Країни Європейського Союзу працюють над 10-м пакетом санкцій проти Росії, які вступлять в силу в наступному місяці.

Як повідомили виданню Reuters дипломатичні джерела, деякі країни ЄС вже просили ввести нові санкції, щоб обмежити співпрацю блоку з Москвою в області ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з союзником Кремля Білоруссю.

Високопоставлені дипломати з трьох країн заявили, що наступний пакет санкцій повинен бути готовий до річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

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"Наступний пакет санкцій буде готовий приблизно до трагічної першої річниці вторгнення", - сказав один з високопоставлених дипломатів. Другий чиновник сказав, що "було прагнення" підготувати заходи до того часу. Однак вони не стали обговорювати, хто і що може підпадати під цей пакет.

"Ще занадто рано, ми тільки що отримали дев'ятий пакет", - сказав високопоставлений дипломат з країни ЄС, яку ще потрібно було переконати перейти до іншого пакету санкцій після того, як попередній пакет був узгоджений в грудні.

Повідомляється, що ніяких рішень з цього питання на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в понеділок не очікується.

Санкції проти Росії: подробиці

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський союз запровадив вже дев'ять пакетів санкцій проти країни-агресора.

Робота над десятим пакетом вже ведеться. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вони також мають намір ввести санкції проти Білорусі та Ірану, які підтримують Росію у війні.