Його готують до річниці вторгнення Росії в Україну.

Польща і Литва хочуть, щоб Європейський союз застосував обмеження щодо ядерного сектора Росії в рамках нових санкцій.

Про це пише Reuters з посиланням на заяви високопоставлених дипломатів. За їх словами, 10-й пакет європейських санкцій повинен бути готовий до річниці вторгнення 24 лютого.

"Провідні яструби ЄС щодо Росії запропонують блоку заборонити більше засобів масової інформації з російською пропагандою і виключити більше російських банків з глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT", - пише видання.

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Вони відзначили, що зараз в ЄС все важче домогтися необхідної одностайності для введення додаткових санкцій. "Проте, ми запропонуємо амбітний новий пакет", - сказав один з дипломатів.

Також вони хочуть домогтися введення нових санкцій проти Білорусі, яка дозволяє Росії обходити європейські санкції у сфері торгівлі товарами.

Раніше Україна закликала ЄС включити російську державну атомну енергокомпанію "Росатом" в наступний пакет санкцій. Видання зазначає, що цю ініціативу блокувала Угорщина, яка має чотири атомні реактори, побудовані в Росії. Вона планує збільшити їх кількість ще на два.

Дипломати пропонують внести "Росатом" або його керівництво в "чорний список". Це послужить першим кроком, який повинен привести до згортання співпраці в ЄС з російською атомною галуззю.

Також високопоставлені дипломати кажуть, що спробують знову покласти край торгівлі алмазами Бельгії з Росією.

Санкції проти Росії

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський союз запровадив вже дев'ять пакетів санкцій проти країни-агресора.

До останнього увійшли санкції проти представників Держдуми РФ, фізичних осіб, компаній та представників військового сектору, осіб, які були причетні до координації розкрадання українського зерна та іншої української продукції, до викрадення людей, зокрема дітей.

Робота над десятим пакетом вже ведеться. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вони також мають намір ввести санкції проти Білорусі та Ірану, які підтримують Росію у війні.

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