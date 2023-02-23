Невійськові витрати сьогодні фінансуються майже повністю за рахунок іноземної допомоги.

Сьогодні Україна витрачає на оборону майже весь державний бюджет мирного часу, тому видатки на соціальну та гуманітарну сферу фінансуються за рахунок іноземної фінансової допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з журналістами

За його словами, сьогодні Україна має величезний дефіцит бюджету, що викликано різко збільшеними витратами на оборону.

"Сьогодні ми витрачаємо на армію майже весь бюджет країни мирного часу. Водночас соціальна та гуманітарна складова фінансується за підтримки наших партнерів, яким Україна за це дуже вдячна", – заявив він.

Відео дня

Шмигаль зазначив, що Єврокомісія виділила Україні 18 млрд євро макрофінансової підтримки на 2023 рік, США – понад 10 млрд доларів. Також підтримка надходить з інших країн.

Ситуація в економіці України - останні новини

За даними Мінприроди, Росія завдала шкоди українській природі майже на 2 трильйони гривень. Наприклад, росіяни знищили в Україні майже 500 тис.га лісів, що більше, ніж мають деякі країни в цілому.

В Україні створять Держреєстр зруйнованого війною майна. Такий закон ухвалила Верховна Рада. Компенсації виплачуватимуть виключно за майно, пошкоджене або зруйноване з 24 лютого 2022 року.

У МВФ вважають можливим повноцінний кредит для України. Йдеться про "значну" суму. Примітно, що зазвичай МВФ не надає повноцінні кредитні програми воюючим країнам.

Вас також можуть зацікавити новини: