Компенсації надаватимуть виключно за майно, пошкоджене або зруйноване з 24 лютого 2022 року.

Верховна Рада ухвалила закон про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram, за відповідне рішення проголосували 275 депутатів.

"Основні новації: компенсації надаватимуть виключно за майно (пошкоджене/зруйноване) з 24 лютого 2022 року; діє протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану на території, де такий об'єкт знаходиться (знаходився); закон не поширюватиметься на об'єкти, які на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території; компенсацію пропонують надавати виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість: квартири, інші житлові приміщення (наприклад, кімнати в гуртожитках), будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об'єкти будівництва, в яких зведені компенсацію отримають фізичні особи – громадяни України, які є власниками", - зазначив депутат.

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Також, за його словами, відповідно до закону, не зможуть отримати компенсації особи з санкційних списків, з судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їх спадкоємці. Крім того, за пошкоджене майно отримати грошову компенсацію буде неможливо – для таких випадків пропонують виключно відновлення через будівельні роботи або надання будівельних матеріалів для них.

"Власники знищених квартир та інших житлових приміщень отримають житловий сертифікат — документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (в тому числі такого, яке буде побудовано в майбутньому) в обсязі певної грошової суми. У власників приватних будинків буде вибір - отримати житловий сертифікат на покупку квартири або будинку або грошову компенсацію, яку будуть перераховувати на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництва. Граничний розмір компенсації і грошової, і у вигляді житлового сертифіката — відсутній, як і обмеження за місцезнаходженням, типом і площею нового житла, будівництво якого буде профінансовано за сертифікат", - заявив Железняк.

Водночас, відповідно до закону, використовувати сертифікат можна протягом п'яти років з дня його видачі, а відчужувати протягом 5 років, крім спадкування, заборонено.

"Якщо ціна житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, недоотриману частину компенсації будуть виплачувати одержувачу тільки за рахунок грошових коштів, отриманих від РФ для відшкодування збитків. Строк подання заяви про надання компенсації за знищене житлове майно збільшили до другого читання - його можна подати під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення. До заяви необхідно буде додати копію документа, що підтверджує право власності або придбання нерухомості і, при наявності, матеріали фото - і відеофіксації до або після знищення. Розглядати заяви і приймати рішення про надання або відмову в наданні компенсації за знищене майно буде комісія з розгляду питань про надання компенсації. Такі комісії формуються виконавчими органами місцевих рад, військовими та військово-цивільними адміністраціями населених пунктів", - повідомив Железняк.

Він додав, що джерелами фінансування компенсації за пошкоджений і знищене майно будуть: кошти державного та місцевих бюджетів; кошти міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів; міжнародна технічна та/або поворотна або безповоротна фінансова допомога; репарації або інші стягнення з Російської Федерації; інші джерела, не заборонені законодавством України, в тому числі місцеві фонди, створені з метою надання компенсації та відновлення пошкоджених/знищених (зруйнованих) об'єктів нерухомого майна.

Війна в Україні та репарації

Екс-посол США в Україні, віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор під час першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи заявив, що Росія має відповісти за військові злочини і руйнування і виплатити від $ 750 мільярдів до $1 трильйона репарацій на відновлення України.

У вересні 2022 року міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що Україна вимагатиме щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за шкоду, яку було завдано внаслідок російського вторгнення.

Радник офісу президента Олексій Арестович вважавши, що Росія обов'язково платитиме Україні репарації. За його словами, захід вже почав обговорювати це питання, і це вже серйозно.

14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію по репараціях Україні від Росії. 13 країн не підтримали резолюцію. Серед них: Білорусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Російська Федерація, Сирія і Зімбабве.

14 листопада 2022 року заступник постпреда США при ООН Річард Міллс прокоментував ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції про створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок війни, розв'язаної Росією.

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