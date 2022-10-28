За його словами, на Німеччину чекають економічні труднощі.

Німцям потрібно підготуватися до важких часів, оскільки наступні роки для їхньої країни будуть складними.

Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час свого сьогоднішнього звернення, повідомляє DW.

Штайнмаєр звернення закликав німців підготуватись до економічних труднощів. За його словами, вони викликані зокрема і війною в Україні, яку розв'язала Росія.

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"Це початок епохи проти вітру для Німеччини", - зазначив президент.

Німецький лідер додав, що країна перебуває у глибокій кризі з моменту возз'єднання. Попри це за останні кілька років Німеччина стала сильнішою економічно, має розвинений бізнес та ефективні державні органи.

Штайнмаєр відзначив і сильний та добре оснащений Бундесвер (Збройні сили). На його думку, це допоможе протистояти конфліктам всередині та за межами країни.

"Також ясно, що найближчими роками населенню Німеччини доведеться обмежитися. Нинішня криза вимагає, щоб ми знову навчилися бути скромними", - підсумував Штайнмаєр.

Економічна криза

Як раніше повідомляв УНІАН, у квітні Світовий банк скоротив свій прогноз глобального економічного зростання на поточний рік майже на цілий процентний пункт до 3,2% з 4,1% через наслідки вторгнення Росії в Україну.

Вже у травні президент Світового банку Девід Малпасс заявив про те, що війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію.

У вересні Малпасс спрогнозував, що висока інфляція і низьке зростання економіки може затягнутися на роки. Причинами стали війна в Україні і відмова від російських енергоресурсів, що може зайняти час

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