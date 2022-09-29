Президент Світового банку Девідмалпасс заявив, що ймовірність рецесії в Європі зростає

Висока інфляція і низький зростання економіки може затягнутися на роки. Причинами стали війна в Україні і відмова від російських енергоресурсів, що може зайняти час

Про це повідомляє Reuters.

За словами президента Світового банку Девіда Малпасса, ймовірність рецесії в Європі зростає, обсяг виробництва в США скоротився, а в Китаї рецесія різко сповільнюється, що надалі спричинить серйозні наслідки для економіки країн, що розвиваються. При цьому він вказав, що для подолання "ідеального шторму" підвищення процентних ставок, високої інфляції і уповільнення зростання економіки вимагає нових макро - і мікроекономічних підходів.

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Малпасс зазначив, що прогресу в скороченні бідності сповільнилися до 2015 року, тобто до пандемії COVID-19, яка призвела до того, що ще 70 мільйонів людей опинилися в крайній убогості.

"Світ, що розвивається стикається з надзвичайно складними короткостроковими перспективами, зумовленими різко збільшеними цінами на Добрива та енергоносії, зростанням процентних ставок і кредитних спредів, знеціненням валюти і відтоком капіталу", - розповів президент Світового банку.

Крім того, він попередив про небезпеку, що різке уповільнення глобального зростання переросте в глобальну рецесію. Він закликав країни шукати способи зниження інфляції, в тому числі за рахунок підвищення бюджетної ефективності, щоб більшою мірою направляти витрати на бідні і вразливі верстви населення.

Війна в Україні та її вплив на економіку - що відомо

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

У квітні Світовий банк скоротив свій прогноз глобального економічного зростання на поточний рік майже на цілий процентний пункт до 3,2% з 4,1% через наслідки вторгнення Росії в Україну.

26 травня президент Світового банку Девід Малпасс заявив про те, що війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію.

2 липня фахівці JPMorgan повідомили, що очікують зростання ВВП на рівні 1% у річному вираженні проти 2,5% у минулому прогнозі.

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