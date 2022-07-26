МВФ також різко переглянув свій прогноз щодо інфляції в бік зростання, яка спричинить подальше зниження рівня життя людей в усьому світі.

Прогноз зростання світової економіки

Міжнародний валютний фонд знову знизив свій прогноз зростання світової економіки на 2022 і 2023 роки.

Це пов'язане з тим, що стрімке зростання інфляції та наслідки війни в Україні знизили купівельну спроможність домогосподарств у всьому світі, а тривалі обмеження через пандемію сповільнили двигун зростання Китаю, пише The Wall Street Journal.

Зокрема, МВФ прогнозує сповільнення світового економічного зростання до 3,2% у 2022 році порівняно зі зростанням на 6,1% у 2021 році. Нагадаємо, фонд неодноразово знижував свій прогноз на цей рік: із 4,9% у жовтневому звіті до 4,4% у січневому та 3,6% у квітневому.

МВФ також очікує, що зростання світової економіки сповільниться до 2,9% у 2023 році, що значно нижче квітневого прогнозу в 3,6%.

При цьому фонд попередив, що фактичні результати можуть бути гіршими, посилаючись на низку негативних ризиків.

Серед таких ризиків - раптова зупинка поставок газу з Росії до Європи; стійка інфляція, яку не стримують політичні заходи; боргові проблеми в бідніших країнах, викликані жорсткішими глобальними фінансовими умовами; і подальше уповільнення в Китаї, викликане поновленням спалахів Covid-19 і посиленням кризи в секторі нерухомості. Також зростаюча геополітична фрагментація між західними демократіями та Росією й Китаєм може зашкодити глобальній торгівлі та співпраці в економічній політиці, вважають у МВФ.

"Ризики для прогнозу значною мірою схилені в бік зниження", – сказали в МВФ додавши, що глобальне зростання може становити лише 2,6% у 2022 році та 2% у 2023 році.

Зростання інфляції в світі

МВФ також різко переглянув свій прогноз щодо інфляції в бік зростання, що спричинить подальше зниження рівня життя людей в усьому світі. Очікується, що цього року споживчі ціни зростуть на 6,6% у багатих економіках і на 9,5% у країнах, що розвиваються.

"У нас вища інфляція, і ця інфляція є ширшою. Це не тільки енергія та їжа. Вона просочується в послуги та товари, і значно випереджає цілі центральних банків у більшості країн. Це призводить до падіння купівельної спроможності. У багатьох країнах зарплати не встигають за інфляцією цін", – сказав головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша.

За його словами, приборкання інфляції має бути першочерговим завданням для політиків, навіть якщо це означає уповільнення економічної діяльності в короткостроковій перспективі. "Своєчасне зниження інфляції також створює умови для стабільного зростання та стабільного макроекономічного середовища в наступні роки", – сказав Гурінша.

Він додав, що уряди повинні використовувати цільову підтримку фіскальної політики, щоб полегшити вплив інфляції на найбільш вразливі верстви населення, але такі заходи повинні поєднуватися з більш жорстким контролем за витратами в інших сферах, щоб уникнути компенсації впливу монетарної політики на приборкання інфляції.

МВФ прогнозує, що до кінця 2024 року світова інфляція повернеться до рівнів, близьких до допандемічних, після зниження до 5,7% до кінця 2023 року.

Уповільнення економік США, Китаю і єврозони

Зараз Міжнародний валютний фонд прогнозує сповільнення зростання економіки США до 2,3% цього року та 1% у 2023 році порівняно зі зростанням на 5,7% у 2021 році. У квітні фонд прогнозував зростання економіки США на 3,7% цього року та 2,3% у 2023 році. Таке скорочення відображає значне зменшення приватного споживання на тлі зростання цін і очікуваного впливу більш жорсткої монетарної політики Федерального резерву.

МВФ очікує, що цього року темпи зростання економіки Китаю сповільняться до 3,3% з 8,1% минулого року. Цього року активність у другій за величиною економіці світу різко сповільнилася через сувору карантинну політику в Пекіні у зв'язку з пандемією, а також через загострення кризи в секторі нерухомості, яка впливає на продажі та інвестиції в нерухомість.

"Уповільнення економіки в Китаї має глобальні наслідки. Локдауни, додані до збоїв у глобальному ланцюжку поставок, і зниження внутрішніх витрат зменшують попит на товари та послуги з боку торгових партнерів Китаю", – заявили в МВФ.

Війна в Україні мала більший негативний вплив на європейські економіки, ніж очікувалося раніше, через вищі ціни на енергоносії та слабку довіру споживачів. Постійні збої в логістиці й зростання витрат на необхідні ресурси також тиснуть на їхній виробничий сектор. МВФ прогнозує, що економічне зростання в Єврозоні скоротиться до 2,6% у 2022 році та 1,2% у 2023 році порівняно з квітневим прогнозом у 2,8% та 2,3%.

"Ми спостерігаємо уповільнення в США, Китаї та єврозони протягом 2022 і 2023 років. Три найбільші економіки світу зараз зупиняються. І, звичайно, це вплине на глобальну економіку", - сказав П'єр-Олів'є Гурінша.

Економіка Росії: що на неї чекає

Однією з країн, яка досягла кращих результатів, ніж очікувалося раніше, є Росія. Хоча війна в Україні завдала значної шкоди її економіці, підвищення цін на нафту та газ, викликане війною, збільшило експортні надходження Москви, а отже, і кошти для продовження війни. Гурінша зазначив, що Центральний банк Росії також вміло впорався з впливом економічних санкцій, запроваджених західними урядами, швидко підвищивши процентні ставки та запобігши фінансовому краху.

МВФ очікує, що російська економіка скоротиться на 6% цього року та на 3,5% наступного року в порівнянні з його квітневим прогнозом скорочення на 8,5% і 2,3% відповідно.

Попередні прогнози МВФ

Як повідомляв УНІАН, у січневому звіті Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки на 0,5 відсоткових пункта - до 4,4% через поширення коронавірусу (штаму "Омікрон") та зростання цін на енергоносії. Також Міжнародний валютний фонд очікував збереження високої інфляції. Очікувалося, що глобальне зростання зменшиться з 5,9% у 2021 році до 4,4% в 2022 році, що на піввідсоткового пункту нижче в 2022 році, ніж у жовтневому прогнозі світової економіки (WEO).

А в квітневому звіті Міжнародний валютний фонд ще більше знизив свої очікування щодо зростання світової економіки протягом наступних двох років - уже через вторгнення Росії в Україну. Тоді очікувалося, що світова економіка зросте на 3,6% у 2022 і 2023 роках, що на 0,8 і 0,2 процентних пункти нижче від січневого прогнозу.

Зазначалося, що війна найбільше вдарить по Україні та Росії. МВФ очікував, що цього року економіка України впаде на 35%, тоді як зусилля Заходу покарати Росію можуть призвести до скорочення її економіки на 8,5%.

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