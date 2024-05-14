У першому кварталі загальний обсяг боргу збільшився на 404,8 млрд грн.

Станом на 31 березня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 5 924,3 млрд грн, або 151,1 млрд дол. США, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

В цілому протягом 1 кварталу 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 404,8 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на 5,7 млрд дол. в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Така динаміка прослідковується як протягом звітного кварталу, так і за останні декілька років.

"Зокрема, з 2022 року станом на 31 березня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася майже в 1,4 раза – з 7,79% до 5,57%, а середньозважена строковість збільшилася в 1,6 раза – з 6,27 років до 10,04 років", – повідомили у Мінфіні.

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Зазначається, що в розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав – 53,8%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку – 27,4%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 16,0% та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ – 2,8%.

Цьогорічні виплати

За даними прогнозної статистики відомства, цього року загальна сума виплат України в рамках обслуговування та погашення зовнішніх та внутрішніх боргів складе 1,017 трлн гривень. Слід зазначити, що дані прогнозні показники змінюються щомісячно з урахуванням змін у сумах наданих позик.

При цьому виплати за внутрішнім державним боргом до кінця цього року мають скласти 589,24 млрд грн (384,95 млрд грн у погашення основної суми боргу та 204,29 млрд грн на обслуговування, тобто процентні виплати). Основна сума внутрішнього боргу припадає на ОВДП (облігації внутрішньої державної позики).

Що стосується зовнішнього боргу, загальна сума виплат на кінець року має скласти 427,42 млрд грн. При цьому виплати за обслуговування боргу (248,1 млрд грн) перевищують погашення основної його суми (179,33 млрд грн).

Державний борг – останні новини

Станом на 31 березня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 5,924 трлн грн, або 151,05 млрд доларів США. протягом березня сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 434,31 млрд грн, у доларах державний та гарантований державою борг збільшився на 7,36 млрд доларів.

29 березня Україна і США підписали двосторонню Угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, підписання даної угоди дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер.

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