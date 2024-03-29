Країни підписали двосторонню угоду.

Україна і США підписали двосторонню Угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом. Угоду було підписано під час зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка та посла США в Україні Бріджит Брінк. Про це повідомила прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що укладання зазначеної угоди було передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

"Підписання даної Угоди дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер. Вдячні партнерам за значний внесок у підтримку макрофінансової стабільності та економічного зростання України в умовах війни", – наголосив Марченко.

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Державний борг України

Як повідомляли у Мінфіні, у лютому сума державного та гарантованого державою боргу у доларовому еквіваленті зменшилась на 1,21 млрд дол, у той час як у гривневому еквіваленті вона зросла на 2,03 млрд грн.

Така різниця зумовлена девальвацією гривні. Загалом, станом на 29 лютого державний та гарантований державою борг становив 5 490,10 млрд грн або 143,69 млрд дол.

У січні сума державного та гарантованого державою боргу знизилася у гривневому еквіваленті на 31,44 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 0,42 млрд дол. Головною причиною зменшення державного боргу експерти називали недоотримання Україною зовнішнього фінансування.

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