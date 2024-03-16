Це буде перша спроба формалізувати переговори між приватними власниками облігацій та Україною.

Україна може реструктуризувати частину державного боргу на суму 20 млрд доларів. Інвестори, які володіють відповідними облігаціями, створюють комітет кредиторів і можуть почати переговори у квітні.

Як повідомляє Reuters, це об'єднання допоможе їм вести переговори з Києвом щодо реструктуризації боргу. Офіційна група могла б розпочати обговорення напередодні весняних зборів Міжнародного валютного фонду, які стартують 17 квітня у Вашингтоні.

Зазначається, що це буде перша спроба формалізувати переговори між приватними власниками облігацій та Україною. Попередні консультації, які велися з осені 2023 року, були неофіційні.

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За словами джерел агентства, український офіс з управління боргом звернувся до деяких інвесторів, щоб об'єднати їх у групу кредиторів. Туди увійдуть від восьми до 12 великих компаній з управління активами.

Поки неясно, яким чином виглядатиме ця реструктуризація, адже вона стосується економіки країни, у якій йде війна. Деякі власники облігацій сподіваються вийти з реструктуризації боргу за допомогою нових облігацій, які забезпечуватимуть виплати відсотків із самого початку. Однак це може виявитись неприйнятним для Києва, який щосили намагається зміцнити свої фінанси, щоб утримати країну на плаву.

Держборг України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з початку війни державний борг України зріс удвічі, а за минулий рік показник у гривні збільшився на 35%.

Наприкінці 2023 року країни Великої сімки погодили відтермінування виплати держборгу нашою державою.

За даними Мінфіну, у січні сума державного та гарантованого державою боргу знизилася у гривневому еквіваленті на 31,44 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 0,42 млрд дол.

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