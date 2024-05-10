Джек Дорсі зазначив, що біткоїн може бути цікавий не тільки своєю ціною.

Співзасновник соцмережі Twitter і глава технологічної компанії Block Джек Дорсі дав свій прогноз щодо ціни біткоїна. Він вважає, що вартість цієї криптовалюти у 2030 році перевищить 1 мільйон доларів.

"Не знаю. Більше... принаймні, мільйона. Я думаю, що він досягне цієї цифри і вийде за її межі", - вважає Дорсі в інтерв'ю Piratewires.

При цьому він зазначив, що в біткоїні цікава не тільки його ціна, а й проведена над ним робота.

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"Але я думаю, що цікава не тільки ціна... Найдивовижніше в біткойні, крім історії його заснування, те, що кожен, хто працює над ним, або отримує за нього зарплату, або купує його для себе - кожен, хто докладає хоч якихось зусиль, щоб зробити його кращим, - робить кращою всю екосистему, що змушує ціну зростати. Це цікава екосистема і рух, як ніщо інше. Він багато чому мене навчив", - підсумував співзасновник Twitter.

Біткоїн в Україні - останні новини

У державній системі публічних закупівель Prozorro з'явилася можливість виставляти цифрові активи на торги. Першим лотом став 0,1 біткоїн (BTC), який виставили на продаж.

При цьому, згідно з курсом криптоагрегатора CoinMarketCap, станом на 8 травня головна криптовалюта торгується близько 62 тисячі доларів за 1 BTC. Тобто приблизно 244 тис. грн за 0,1 BTC.

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