Планує придбати безпілотні авіаційні комплекси на майже 3 мільярди гривень.

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони вперше придбає через систему Prozorro 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Як повідомляє Міноборони, загальна очікувана вартість – майже 3 мільярди гривень (без ПДВ). Постачання дронів, згідно з умовами закупівлі, передбачено у період до 31 травня 2024 року.

Зазначається, що закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди, що дозволить у конкурентний спосіб закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію.

Відповідні оголошення опубліковані в Prozorro 4 березня щодо наступних предметів закупівель:

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БпАК типу DJI Mavic 3E – 15000 одиниць, очікувана вартість – 2 000 550 000 грн (без ПДВ);

БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal – 5000 одиниць, очікувана вартість – 989 081 667 грн (без ПДВ).

Зауважується, що очікувана вартість розрахована шляхом виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних пропозицій.

У Міноборони нагадують, що дрони відіграють критичну роль у сучасних військових операціях, забезпечуючи надійне здійснення розвідувальних, навігаційних та атакуючих функцій. За допомогою цих технологій Збройні сили України зможуть ефективніше бити ворога та швидше звільнити окуповані території.

"Ці тендери підтверджують нашу відданість прозорості та ефективності в галузі оборонних закупівель. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити отримання найкращих рішень для нашої країни та наших військових", – зазначила директор "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

Виробництво дронів в Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна налагоджує промислове виробництво дронів. Старт цьому дав Кабмін 24 березня минулого року. Зокрема, урядом була ухвалена постанова, яка спрямована на прискорення створення та постачання вітчизняних дронів на фронт. За словами віце-прем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, це рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями.

Влітку минулого року відома в Україні волонтерка, керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська заявила про нестачу дронів на фронті, зокрема, що Міністерство оборони, Мінцифри, "Армія дронів", волонтери покривають хіба 10% від загальної потреби.

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