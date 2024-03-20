Криптовалюта впала на 16%, тому що був відтік коштів.

Біткоїн впав на 16% з історичного максимуму минулого тижня. Це пояснюється тим, що приплив інвесторів у нові біржові фонди пішов на спад.

Видання Financial Times пише, що найпопулярніша у світі криптовалюта, яка 14 березня досягла позначки 73 800 доларів, у середу, 20 березня, впала до 60 760 доларів, а потім піднялася до рівня трохи нижче 64 тисяч доларів.

Падіння відбулося на тлі відтоку коштів з 11 нових біржових фондів біткоїна, який склав майже 500 мільйонів доларів за останні два дні. Найбільший відтік коштів спостерігався в Grayscale, найбільшому біткоїн-фонді ETF, з якого цього тижня було виведено понад 1 мільярд доларів.

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Цього року біткоїн досяг рекордних висот після того, як у січні американські регулятори схвалили спотові біткоїн-фонди ETF після 10 років відмов. Гроші хлинули в деякі з нових фондів, а біткоїн ETF компанії BlackRock став найстрімкішим в історії, досягнувши 10 мільярдів доларів.

"Той факт, що існують регульовані організації, які надають варіанти інвестицій у біткоїн, вселяє в інвесторів упевненість, але це не змінює фундаментальної природи самого біткоїна. У біткоїна немає жодних фундаментальних чинників, які могли б закріпити його ціну, що робить його більш вразливим до серйозних коливань порівняно з іншими активами. Немає нічого, що можна було б використовувати як основу для оцінки", - говорить Лаїт Халаф, голова відділу інвестиційного аналізу інвестиційної платформи AJ Bell у Лондоні.

Приплив грошей у нові ETF із січня стримується постійним відтоком коштів із Grayscale, з якого було виведено понад 12 мільярдів доларів. У середу відтік склав ще 444 мільйони. Компанія Grayscale встановила ціну на свої ETF на рівні 1,5%, на відміну від таких конкурентів, як BlackRock, Fidelity, Ark Investment і Bitwise, які знизили або тимчасово скасували комісію, щоб залучити нових клієнтів.

BlackRock, найуспішніший з нових ETF, отримав на цьому тижні приплив у розмірі 527 мільйонів, але Invesco, Franklin Templeton і Valkyrie, отримали мінімальний приплив.

"Спостерігалася втеча в інші ETF через деякі недоліки продукту Grayscale, але це лише незначна корекція цін", - сказав Джоел Крюгер, ринковий стратег LMAX. "Цей спад далекий від паніки, занепокоєння або тривоги з приводу того, що біткоїн може сильно впасти".

Ціна біткоїна - останні новини

На початку 2024 року американські регулятори вперше дозволили Bitcoin-ETF, схваливши в такий спосіб біржові фонди, що інвестують у біткоїн. Комісія з цінних паперів і бірж США також дозволила BlackRock, Invesco і Fidelity, Valkyrie та іншим фондам почати торги.

11 березня Bitcoin досяг нового рекордного максимуму, перетнувши позначку в 70 тисяч доларів.

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