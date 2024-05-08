Кожен українець має право цілком відкрито та законно придбати біткоїн через аукціон.

У державній системі публічних закупівель Prozorro з'явилася можливість виставляти цифрові активи на торги. Першим лотом став 0,1 біткоїн (BTC), який виставили на продаж.

Як повідомляє акредитована майданчиком Prozorro.Продажі платформа Ubiz, кожна юридична чи фізична особа, має право та можливість цілком відкрито, законно придбати через аукціон цифрові речі.

Зазначається, що початкова ціна 0,1 біткоїну становить 188 тис. грн., що значно дешевше ринкової вартості криптовалюти.

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При цьому, згідно з курсом криптоагрегатора CoinMarketCap, станом на 8 травня головна криптовалюта торгується біля $62 тис. за 1 BTC. Тобто приблизно 244 тис. грн за 0,1 BTC.

Для того, щоб перевірити наявність біткоїна потрібно задати у пошуковий запит номер криптогаманця, на якому він зберігається: bc1q0r5wr5qjxa8q0y0ukgyp5zphkmwye87ljrxr7x.

Задля того, щоб узяти участь в торгах, які розпочнуться 14 травня, потрібно сплатити реєстраційний внесок у розмірі 340 грн, а також 9,4 тис. грн гарантійного внеску. Розмір кроку аукціону становитиме 1 880 грн без ПДВ.

Ціна біткоїна – останні новини

У січні 2024 року відбулась знакова подія для сектору цифрових активів. Американські регулятори тоді вперше схвалили біржові фонди, які інвестують безпосередньо в біткоїн. Це дозволило розширити доступ до найпопулярнішої криптовалюти.

Це дозволило головній криптовалюті перетнути у березні позначку в 70 тисяч доларів і таким чином досягти нового рекордного максимуму.

Пізніше, 20 березня, повідомлялося, що біткоїн впав на 16% з історичного максимуму через те, що приплив інвесторів у нові біржові фонди пішов на спад.

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