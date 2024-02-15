Україна відмовляється остаточно виключати Raiffeisen Bank International зі списку компаній-спонсорів війни через сумніви що до то, чи дійсно банк залишить ринок Росії. Про це з посиланням на лист українських чиновників до Raiffeisen повідомляє Reuters.
"Ряд білих плям все ще залишається... Графік продажу відсутній... залишається незрозумілим, коли сценарій виводу може запрацювати", – написали в листі чиновники.
Повідомляється, що більша частина планів австрійської сторони виявилася розпливчастою та неповною.
Raiffeisen мав намір вивести свій бізнес з Росії ще минулого року, але цього не трапилось. Як заявляли у Raiffeisen Bank, вони можуть назвати конкретні терміни, оскільки це залежить від схвалення регуляторів.
Санкції і банки
Австрія хотіла добитися виключення Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни в обмін на підписання нового пакету санкцій ЄС проти Росії. Головною причиною цього експерти називали глибокі економічні зв'язки між Австрією та Росією, а також наміри банку зберегти свій бізнес в РФ.
У грудні стало відомо, що австрійська сторона розблокувала 12-й пакет санкцій. В свою чергу Україна призупинила статус австрійського Raiffeisen Bank як "спонсора війни".